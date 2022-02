ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Messi: «PSG, siamo sulla strada giusta per vincere la Champions». Le dichiarazioni dell’attaccante argentino

Lionel Messi ha parlato al magazine ufficiale del PSG.

Le sue parole: «Vincere la Champions è complicato, perché è una competizione che riunisce le squadre migliori e dove il minimo dettaglio, il minimo errore può eliminarti. Credo che abbiamo una squadra che può provare a vincerla. Siamo entusiasti di questa idea e speriamo davvero di arrivarci. Siamo sulla strada giusta, cercando di diventare ancora più forti di quello che siamo. Ligue 1? È un campionato che è cresciuto molto e il club ha aumentato la visibilità della Ligue 1 nel mondo. Oggi è un campionato molto competitivo, dove qualsiasi squadra è capace di batterti e farti male. Vedo il campionato francese come una competizione sempre più equilibrata, come il calcio in senso generale. Oggi in questo sport è diventato sempre più difficile vincere ogni partita».