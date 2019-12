In una lunga intervista Leo Messi ha “svelato” qual è il segreto per diventare campioni, raccontando anche un aneddoto su Eto’o

Leo Messi si è raccontato al canale ufficiale della Liga svelando di seguire un consiglio datogli da Eto’o per essere il numero uno.

«Ricordo che Eto’o mi disse “il giorno in cui inizierai a segnare sarà perché ho avuto molte occasioni e non le ho trasformate” ogni volta che scendo in campo penso meno alla porta e più alla partita».