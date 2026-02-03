Messi, clamorosa notizia di mercato! L’argentino pronto a tornare a ‘casa’? Lo scenario

Messi, rimbalza un’incredibile notizia di mercato! Il fenomeno argentino è pronto a tornare a ‘casa’? Le ultimissime

Che Lionel Messi possa un giorno tornare al Newell’s Old Boys non è mai stato un segreto, ma ora l’ipotesi sembra andare oltre il semplice sogno dei tifosi argentini. La suggestione, da sempre viva a Rosario, avrebbe infatti assunto contorni più concreti.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nuovo presidente del club, Ignacio Boero, avrebbe raggiunto un principio d’accordo con la “Pulce” per un ritorno in maglia rojinegra. L’idea sarebbe quella di un contratto part‑time di sei mesi, da gennaio a giugno 2027, compatibile con l’attuale accordo che lega Messi all’Inter Miami fino al 2028.

La notizia sarebbe emersa dopo un colloquio tra Boero e il governatore di Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante il quale si sarebbe discusso di un piano per garantire sicurezza e tranquillità al campione argentino durante il suo eventuale soggiorno a Rosario.

