Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Messi, clamorosa notizia di mercato! L’argentino pronto a tornare a ‘casa’? Lo scenario

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo875438

Messi, rimbalza un’incredibile notizia di mercato! Il fenomeno argentino è pronto a tornare a ‘casa’? Le ultimissime

Che Lionel Messi possa un giorno tornare al Newell’s Old Boys non è mai stato un segreto, ma ora l’ipotesi sembra andare oltre il semplice sogno dei tifosi argentini. La suggestione, da sempre viva a Rosario, avrebbe infatti assunto contorni più concreti.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nuovo presidente del club, Ignacio Boero, avrebbe raggiunto un principio d’accordo con la “Pulce” per un ritorno in maglia rojinegra. L’idea sarebbe quella di un contratto part‑time di sei mesi, da gennaio a giugno 2027, compatibile con l’attuale accordo che lega Messi all’Inter Miami fino al 2028.

La notizia sarebbe emersa dopo un colloquio tra Boero e il governatore di Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante il quale si sarebbe discusso di un piano per garantire sicurezza e tranquillità al campione argentino durante il suo eventuale soggiorno a Rosario.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×