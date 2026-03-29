Messico, tifoso precipita dagli spalti e muore durante l’amichevole con il Portogallo allo Stadio Azteca

Messico Portogallo, serata segnata da un grave lutto: un tifoso muore dopo una caduta allo Stadio Azteca

L’amichevole tra Messico e Portogallo, terminata 0-0 nella notte all’Azteca di Città del Messico, è stata segnata da una tragedia che ha oscurato completamente l’evento sportivo. Nel giorno della riapertura del rinnovato stadio Banorte – il leggendario Azteca, rimesso a nuovo in vista del Mondiale 2026 – un tifoso è precipitato dagli spalti, perdendo la vita. Le autorità locali hanno confermato il decesso e avviato immediatamente un’indagine.

La dinamica dell’incidente Poco prima del calcio d’inizio, poi comunque disputato tra molte polemiche, un uomo è caduto dal palco VIP dell’impianto, precipitando nel parcheggio sottostante. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia nel giorno della festa L’incidente è avvenuto proprio nel giorno in cui l’Azteca riapriva ufficialmente dopo anni di lavori di ristrutturazione, pensati per adeguare lo stadio agli standard del Mondiale 2026. L’impianto ospiterà la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, diventando il primo stadio al mondo a inaugurare tre edizioni della Coppa del Mondo dopo quelle del 1970 e del 1986. Una serata che doveva essere di celebrazione si è così trasformata in un momento di dolore per tutto il calcio messicano.

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“La Procura di Città del Messico (Fiscalía CDMX) esprime profondo rammarico per la morte di una persona avvenuta sabato 28 marzo all’interno dello stadio Banorte, prima dell’inizio dell’amichevole della nazionale messicana.Inoltre, è in corso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dello stadio e dei suoi ingressi, nonché la raccolta delle testimonianze delle persone presenti sul posto, al fine di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

Analogamente, è attualmente in corso la procedura autoptica prevista dalla legge per accertare con certezza la causa del decesso, nonché le condizioni fisiche dell’individuo al momento della caduta. La Procura di Città del Messico proseguirà le indagini in modo approfondito e terrà informato il pubblico sugli sviluppi rilevanti, nel rigoroso rispetto dei principi del giusto processo”.