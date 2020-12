Mihajlovic: «Anche se avessimo perso non sarei stato deluso, i ragazzi hanno dato tutto»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro l’Atalanta: queste le sue parole

«Sono soddisfatto perché, nonostante i tanti infortunati, i ragazzi sono stati bravi in una partita dura: sotto 0-2 abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a raggiungerli. Tutti sono stati meravigliosi, anche se avessimo perso non sarei stato deluso perché hanno dato il massimo. Noi non siamo mai morti. Certo, sarebbe meglio non andare in svantaggio per riuscire a vincere qualche partita in più. Questi tre pareggi vanno bene, ma meritavamo qualcosina in più. Comunque le prestazioni dopo la partita con la Roma ci sono sempre state e i ragazzi stanno rispettando il patto d’onore. Alla ripresa mi aspetto di recuperare gli infortunati, per il mercato si vedrà se c’è qualche elemento che si addice a noi e si può prendere».