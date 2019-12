Mihajlovic Bologna, proposta la cittadinanza onoraria per il tecnico

Mihajlovic Bologna, nelle ultime ore in Comune è partita la proposta della cittadinanza onoraria per il tecnico serbo

Sinisa Mihajlovic cittadino onorario di Bologna. E’ questa l’ultima idea lanciata della lista civica “Insieme Bologna“, subito sostenuta dal sindaco Virginio Merola.

A spiegare la richiesta è Gian Marco De Biase, capogruppo della lista: «Ci ha colpito la maniera in cui Sinisa ha voluto rendere pubblica la sua malattia, e come nei mesi l’abbia saputa gestire. Mihajlovic ha scelto Bologna per lavorare. L’intera città ha pregato, salendo nel luogo dove ogni bolognese, credente e non, va per affidare le proprie richieste e chiedere le grazie: la Madonna di San Luca. A Bologna si ragiona così: nessuno deve restare indietro. Ecco perché chiediamo a questo Consiglio e alla Giunta di conferire la cittadinanza onoraria a Mihajlovic, accogliendolo come un figlio».