Mihajlovic: «Non volevo far soffrire i tifosi. Futuro? Devo capire gli obiettivi della società»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, le dichiarazioni del tecnico del Bologna riportate da Tuttobolognaweb.it.

CONFRONTO CON I TIFOSI – «In questa settimana siamo rimasti concentrati e abbiamo preparato la partita, senza pensare al resto. I tifosi hanno espresso quello che volevano chiarire a riguardo delle battute sul pullman e che nessuno è andato a salutarli. Io ho lasciato parlare loro perché volevo sentire cosa c’era da chiarire. Sono partito da una premessa che non mi aspettavo di dover chiarire delle cose con i tifosi del Bologna, mi sembrava assurdo per il rapporto che c’era e per quanto ci siamo dati. Quando due parti che si amano e si rispettano arrivano al punto di chiarire vuol dire che qualcosa non è stato capito e c’è stato un cortocircuito e a me dispiace molto. Non era mia intenzione né dei ragazzi farli soffrire. Ieri sono partito dicendo che non dovevo chiedere scusa perché non ho offeso né mancato di rispetto a nessuno, ma se ho sbagliato chiedo scusa come ho sempre fatto. Inoltre, sono uno straniero, ma questo per dire che sono cresciuto in un paese diverso e la mia cultura e il mio modo di pensare è completamente differente. Spesso le cose scherzose le dico in modo serio e viceversa e chi mi conosce lo può confermare».

TIFOSI – «Ho chiesto ai tifosi se loro sono mai stati su un pullman di una squadra nel tragitto dall’albergo al campo e se c’è una regola su come comportarsi e mi hanno risposto di no. Ogni ambiente è diverso, c’è chi preferisce restare in silenzio e concentrarsi e chi fa confusione per smorzare la tensione. Ad ogni partita c’è un ambiente diverso. Ho commentato il ragazzo con il volto tatuato perché mi divertiva e ognuno è libero di fare quello che vuole con la propria faccia, ma non l’ho offeso e non gli ho dato del pezzente. Anche l’uomo a cui ho dato 90 anni, che chiaramente non ne ha, non l’ho offeso e se l’avessi incontrato in mezzo alla strada avrei detto le stesse cose. Quando ho detto che i tifosi ci stavano facendo una grande festa e sembrava ci stessimo giocando la finale scudetto, volevo fare un complimento e non volevo prendere in giro. Ho chiesto scusa perché non siamo scesi a salutare, ma a nessuno è venuto in mente e abbiamo sbagliato. Io sono convinto di non aver mancato di rispetto a nessuno».

RISPOSTA SUL CAMPO – «La risposta va sempre data sul campo che succedano o meno le cose. Prima della partita contro il Benevento ho parlato con i ragazzi e Bigon mi ha detto che con quel mio discorso più la carica dei tifosi era venuta voglia anche a lui di giocare e che di sicuro la squadra non avrebbe sbagliato atteggiamento. Però gli ho detto che non è così scontato e quando pensi che sia tutto perfetto non sempre va come pensi. La colpa per il risultato e l’atteggiamento sbagliato è stata mia perché non sono stato capace di trasmettere quello che volevo. Per noi era una partita importante, una gara spartiacque e vincere ti dava la possibilità di fare un altro campionato. Se vogliamo vincere domani, l’atteggiamento sarà fondamentale e non va sbagliato».

POLI ORSOLINI – «No Poli non gioca, poi saprete il perché. Orsolini non ve lo dico, se no poi sapete tutta la formazione».

SASSUOLO – «Il Sassuolo ha pagato molto di più per avere determinati giocatori che sono importanti per loro a differenza nostra. Questo non significa che loro sono più bravi di noi perché dipende dalla crescita, ma questo è già un buon vantaggio. Entrambe le squadre hanno società serie e solide e hanno allenatori che giocano sempre per vincere. All’andata fino al minuto 70′ non c’è stata partita, eravamo 3-1 e rischiavamo di fare il quarto gol, poi ci hanno fatto gol con un uomo in meno e ci siamo sciolti. Noi siamo simili con il Sassuolo come modo di vedere il calcio, ma non prendiamo spunto da loro».

FUTURO – «Io a Bologna sto bene, sono tranquillo e sereno. Sto bene con i ragazzi e la società e fino a qualche giorno anche con i tifosi (ride ndr). Ora non ci penso al futuro, mi preoccupa fare il prima possibile i punti necessari per salvarmi e cercare poi di fare qualcosa di più soddisfacente. A me piacerebbe capire a fine stagione gli obiettivi futuri della società, siamo sempre andati d’accordo e penso che sarà ancora così. Poi non so cosa succederà. Sono sempre stato in Serie A, ma mi piacerebbe conoscere nuove culture perché sono curioso e ambizioso. Ma non vado alla ricerca perché non ho il bisogno di andare via per forza»