Mihajlovic: «Contento ma potevamo fare meglio. Sull'abbraccio con Arnautovic...»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro lo Spezia. Le parole del tecnico del Bologna.

VITTORIA – «Sono contento, potevamo fare ancora meglio. Sono contento a metà, era importante vincere la partita e riscattare la sconfitta dell’anno scorso. Era importanti anche non subire gol, non siamo stati spietati come chiedevo io e in questo momento facciamo fatica a fare gol anche se creiamo tanto. I tre punti sono importanti perché era importante vincere, sapevamo che sarebbe stata dura».

ABBRACCIO CON ARNAUTOVIC – «Gli ho detto che non doveva tirare lui la punizione, perché non la tira bene. Poi l’ha tirata ha preso il braccio di un difensore dello Spezia e poi ha realizzato il rigore ed è venuto ad abbracciarmi».

SORIANO – «Non gli sto chiedendo nulla di diverso, il modo di giocare non è cambiato. In campo al posto di Palacio che si muoveva di più oggi abbiamo Arnautovic che è più statico così lui ha meno possibilità di inserimento. Sta facendo meno gol ma è un caso, lui per noi è un giocatore importante».

OBIETTIVO – «Non ci dobbiamo mai accontentare. E’ vero che è dal 2002 che non abbiamo 21 punti dopo 14 giornate, però è anche vero che abbiamo perso diversi punti contro squadre che a fine campionato saranno dietro di noi. Ricordo le partite contro Genoa, Udinese e Venezia: avremmo meritato di più, ma abbiamo commesso anche degli errori. Oggi abbiamo rischiato poco o niente e creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare se non su rigore».