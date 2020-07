Mihajlovic: “Meritavamo la vittoria” – VIDEO

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto al termine del match pareggiato 1-1 contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni

«Prima di tutto c’è rammarico, meritavamo la vittoria e non ci siamo riusciti. Ai ragazzi non posso dire nulla. Oggi abbiamo fatto molto meglio rispetto le ultime due partite, ora rimangono 9 gare alla fine, pensiamo partita per partita e prendere più possibili e vedere dove arriviamo».