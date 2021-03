Mihajlovic: «Volevo punti stasera. Mani di Nandez? Ripeto sempre le stesse cose»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue parole

«Non abbiamo fatto bene la fase offensiva e abbiamo preso gol nell’unica maniera in cui era possibile. Sono deluso perché abbiamo avuto poca fame, non c’era affatto da sentirsi appagati dopo la vittoria sulla Lazio. Mi aspettavo una prestazione migliore ma non siamo riusciti a renderci pericolosi, mi dispiace perché volevo fare punti stasera ma siamo tornati daccapo. La mano di Nandez sul colpo di testa di Sansone? Da inizio campionato a oggi non ricordo una decisione del Var a nostro favore, ma sempre e solo contro. Ripeto le stesse cose dopo ogni partita»