Milan, a Cagliari scelte obbligate: torna Ibra dal primo minuto

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Ibra dal primo minuto dopo la gara disputata contro il Toro, Meité va già in panchina

Cagliari-Milan, pochi dubbi di formazione per i rossoneri con Pioli che avrà praticamente scelte obbligate per sopperire alle assenze dei quattro positivi Rebic, Krunic, Theo Hernandez ed Hakan Calhanoglu.

TANTE ASSENZE – In difesa Romangoli e Kjaer faranno da scudo a Gianluigi Donnarumma affiancati da Calabria sulla destra e Diogo Dalot a sinistra; a centrocampo Kessié e Tonali (Meité inizialmente in panchina) dietro il terzetto di fantasisti composto da Hauge a sinistra, Brahim Diaz al centro e Samu Castillejo in vantaggio rispetto al recuperato Saelemaekers a destra alle spalle dell’unica punta: il ritrovato Zlatan Ibrahimovic.

PARTENZA POSTICIPATA – La squadra è partita solo oggi per la volta della Sardegna aspettando l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri a Milanello: tutti negativi. Ecco la probabile formazione rossonera di questa sera:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.