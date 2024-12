Milan, Allegri al posto di Fonseca dopo Verona? Le ultime

Un possibile passo falso contro il Verona potrebbe costare caro a Fonseca. E Allegri intanto…

Il Milan è pronto a sfidare il Verona in trasferta nel prossimo turno di campionato. Per Paul Fonseca potrebbe essere decisiva poiché una mancata vittoria rischierebbe di far saltare la panchina.

Secondo quanto riportato da Sky, se i rossoneri non dovessero portare a casa i punti, ecco che Massimiliano Allegri potrebbe ritornare clamorosamente a Milano, anche se rimane ad oggi solo un’ipotesi.