Milan, tutto su Allegri: è il primo obiettivo per la panchina: Tare prova ad anticipare il Napoli, la situazione

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Milan, con l’obiettivo di Igli Tare di arrivare ad un accordo con Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sarebbe balzato in testa alle preferenze come possibile nuovo allenatore del Milan. Il profilo del tecnico livornese sarebbe infatti considerato ideale dal club, disposto a fare uno sforzo economico per assicurarsi le sue prestazioni.

L’ex Juve sarebbe felice di tornare in rossonero, ma su di lui c’è anche l’interesse del Napoli che lo avrebbe bloccato in caso di addio di Conte. Per questo Igli Tare starebbe lavorando per anticipare proprio gli azzurri offrendo un contratto triennale.