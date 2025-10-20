Milan, Allegri ritorna in testa e nel mezzo c'è anche un piccolo dato. Le ultime - Calcio News 24

Milan primo in classifica: la mano di Allegri dietro il ritorno al vertice

Il Milan è tornato protagonista assoluto della Serie A. Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1 nel posticipo della settima giornata, e con l’ottavo turno ormai alle spalle, i rossoneri guidano in solitaria la classifica del campionato 2025/2026. Un traguardo importante per una squadra che, dopo anni altalenanti, sembra aver ritrovato equilibrio, ambizione e soprattutto una guida solida: Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, tornato alla guida del Milan dopo l’esperienza alla Juventus, ha saputo dare identità e mentalità vincente a un gruppo che ora sembra credere in sé stesso come non accadeva da tempo. Con 16 punti conquistati in otto giornate, il Milan precede di una sola lunghezza le dirette inseguitrici: Inter, Roma e Napoli, tutte ferme a quota 15. La vetta è contesa, ma in questo momento è la squadra di Allegri a guardare tutti dall’alto.

Il cammino rossonero in campionato racconta di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte: numeri che testimoniano la solidità della formazione e la capacità di portare a casa punti anche in partite difficili. Allegri ha costruito una squadra concreta, più attenta alla sostanza che allo spettacolo, ma estremamente efficace. Proprio quella concretezza che spesso era mancata negli anni recenti.

Il ritorno al primo posto ha un valore simbolico. Secondo i dati Opta, è la prima volta da due anni che il Milan si ritrova da solo in vetta alla Serie A dopo l’ottava giornata. L’ultima volta risale alla stagione 2023/2024, sotto la guida di Stefano Pioli, quando i rossoneri avevano totalizzato 21 punti. Ora, con un bottino più contenuto ma in un campionato più equilibrato, il Milan può sognare di restare al comando più a lungo.

Il merito di questo inizio convincente è anche — e soprattutto — di Allegri, capace di trasmettere calma, esperienza e un piano tattico chiaro. La sua gestione ha portato nuova disciplina difensiva e una maggiore compattezza tra i reparti.

Il Milan di Allegri non è ancora perfetto, ma ha tutte le carte in regola per competere fino in fondo. La sfida ora sarà mantenere il ritmo, evitare cali di concentrazione e continuare a crescere. La corsa scudetto è aperta, ma il primo segnale forte l’ha dato il Diavolo.

