Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait… Le ultime in casa rossonera verso il big match dello Stadium

Un Milan in emergenza si prepara alla supersfida di domenica sera contro la Juventus. Massimiliano Allegri deve fare i conti con due pesanti incognite che lo costringeranno a ridisegnare la squadra, in particolare nel reparto difensivo. Tra una squalifica certa e un infortunio da valutare, i rossoneri si presenteranno a Torino con un volto nuovo.

La prima, grande assenza sarà sulla fascia sinistra. Pervis Estupiñán, espulso per un fallo da ultimo uomo contro il Napoli, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo e non sarà della partita. Per sostituirlo, come riporta Tuttosport, Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto il giovane Davide Bartesaghi. Il classe 2005, prodotto del vivaio rossonero e già con 17 presenze in prima squadra, è in pole position per occupare la corsia mancina del 3-5-2. Una grande occasione in una partita di cartello per un talento che quest’anno ha già giocato titolare in Coppa Italia.

Ma le preoccupazioni per Allegri non finiscono qui. Resta in forte dubbio anche la presenza del leader difensivo, Fikayo Tomori. L’inglese ha accusato un risentimento all’adduttore nel finale della gara con il Napoli e la sua condizione verrà monitorata giorno per giorno. Il tempo stringe e, se non dovesse farcela, è già pronto a prendere il suo posto l’ex bianconero Koni De Winter. Il giovane belga si scalda per agire come braccetto di destra nella difesa a tre. Tra la gioventù di Bartesaghi e il dubbio Tomori, il Milan si avvicina alla sfida dell’Allianz Stadium con una difesa tutta da inventare.