Milan, altro record stagionale: nessuno come i rossoneri in Europa

Il Milan continua a macinare record in questa stagione: ecco la statistica scattata grazie al gol di Rafael Leao contro il Benevento

Il Milan continua a tenere le marce alte anche nella prima gara del 2021. Il club rossonero si è portato in vantaggio contro il Benevento, al Vigorito, con le reti di Leao e Kessie.

Reti a loro modo importantissime non solo per la gara ma anche per le statistiche: il Milan, nei top 5 campionati europei, ha mandato in gol per 4 volte quattro giocatori, come nessuno.