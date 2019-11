Milan ancora nel segno di Maldini: Daniel firma fino al 2024

Daniel Maldini, in forza alla squadra Primavera dei rossoneri, ha firmato con il Milan fino al 30 giugno 2024

Daniel Maldini, figlio di Paolo, ha rinnovato il suo contratto col Milan fino al 2024. L’ha rivelato con un tweet l’account della sezione primaverile della squadra rossonera.

«From father to son» la didascalia, «da padre a figlio», per evidenziare come la famiglia Maldini sia legata al Milan. Da Cesare a Paolo fino al giovane Daniel, che ha esordito in prima squadra quest’estate durante un’amichevole.