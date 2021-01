*posts video and hide* 🏃💨 pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021

Non è andata giù a de Roon la risposta di Ibrahimovic alle provocazioni di Zapata e l’olandese ha reagito con un video sui social – VIDEO

Milan-Atalanta continua a far parlare di sè per le provocazioni sul campo. In particolare l’episodio Ibrahimovic-Zapata ha fatto tanto clamore.

Tanto da portare alla risposta del centrocampista nerazzurro Maarten de Roon, che ha deriso Ibra con un video sui suoi social.