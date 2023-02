Milan Atalanta, Gasperini: «I ragazzi hanno dato tutto. Obiettivi? Poco chiari»

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Milan di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Milan, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul match.

LE PAROLE – «L’Atalanta è questa, i ragazzi hanno dato tutto. La dimensione del Milan era superiore alla nostra e noi dobbiamo prendere spunto da questo tipo di gara per riscattarci subito contro l’Udinese. Dobbiamo allargare molto la qualità, anche perché non è detto che Lookman si ripeta. Obiettivi stagionali? Stiamo disputando un campionato che non era il nostro. Onestamente faccio fatica a calarmi nei panni del presidente».