Milan-Atalanta in streaming e diretta tv: ecco dove vedere il posticipo delle 18 di domenica, valido per la 5ª giornata di Serie A 2018/2019

Milan-Atalanta è uno degli incontri validi per la 5ª giornata di Serie A 2018/2019. Il match è in programma allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 23 settembre 2018 alle ore 18. Entrambe le compagini vengono da un passo falso nell’ultimo turno di campionato e sono appaiate in classifica al 13° posto con 4 punti. I rossoneri, con una gara da recuperare, hanno raccolto un punto dalla sfida in trasferta contro il Cagliari, mentre i bergamaschi sono usciti sconfitti dalla gara fuori casa contro la Spal per 2-0. Una vittoria consentirebbe ad entrambe le società di risalire la classifica e riprendere fiducia. Qui di seguito tutte le informazioni complete su come vedere l’incontro in streaming e in diretta tv.

La gara tra Milan ed Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 18 con un ampio pre-partita in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box) e anche in pay-per-view, per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, sul canale Sky Sport (numero 251 dello Sky Box). Per gli abbonati alla tv satellitare, il match sarà visibile anche su l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet. Inoltre è possibile vedere l’incontro anche su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). È possibile seguire Mila-Atalanta anche su Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

QUI MILAN – Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, reduce dalla vittoria in Europa League contro il Dudelange in trasferta, probabilmente farà rifiatare qualche elemento, mantenendo, però, il 4-3-3. In difesa potrebbe esserci l’esordio in campionato, dopo quello in Europa, dell’ex di turno Mattia Caldara, il quale affiancherà capitan Romagnoli. Sulle corsie, confermati Rodriguez a sinistra e sulla destra Calabria, entrambi in panchina a Dudelange. A centrocampo nessuna sorpresa con il trio Kessie, Biglia, Bonaventura che in Lussemburgo, hanno lasciato spazio a Bertolacci, Mauri e Bakayoko. Infine, per quanto riguarda il reparto offensivo, nessun dubbio su Gonzalo Higuain come punta centrale, il quale sembra essersi sbloccato, avendo trovato la via della rete sia contro il Cagliari sia in Europa. Le ali del tridente avanzato saranno Suso e Calhanoglu, anch’essi lasciati fuori in Europa League.

QUI ATALANTA – La Dea, non più impegnata nelle coppe europee dopo l’eliminazione in Europa League, non dovrebbe essere eccessivamente stravolta rispetto all’ultima partita contro la Spal. A Milano, difatti, scenderanno in campo nove undicesimi della formazione che ha affrontato gli emiliani, ad esclusione di Gomez e Rigoni. Il Papu, difatti, è ancora in dubbio per la sfida contro i rossoneri, dopo la contusione rimediata lunedì a Ferrara, e potrebbe lasciare il posto ad Ilicic. L’esterno offensivo Emiliano Rigoni, dovrebbe invece partire dalla panchina per lasciar spazio a Pasalic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.