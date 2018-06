Milan attento, il Lipsia mette nel mirino Calhanoglu

Dopo una stagione ad alti livelli, Hakah Calhanoglu è finito nel mirino di alcune squadre italiane ed estere, tra tutte il Lipsia

Hakan Calhanoglu è stato, al pari di Bonucci, uno dei migliori acquisti griffati da Fassone e Mirabelli. Un concentrato di classe che grazie al lavoro portato avanti da Gattuso è diventato anche uomo squadra, capace di combattere con arguzia e forza su ogni pallone. Tutte queste qualità hanno reso il nazionale turco un giocatore imprescindibile anche in vista della prossima stagione, ecco perchè l’idea è quella di non farsi tentare da qualche offerta che è arrivata negli ultimi giorni. Come ha sottolineato più volte Mirabelli, «I big non si vendono», e tra questi rientra sicuramente il nazionale turco.

Ma ai rossoneri servirà qualcosa in più che una semplice frase per allontanare le squadre interessate a Calhanoglu. Diversi club che hanno effettuato più di un sondaggio con gli agenti. Tra questi il Lipsia è tornato alla carica dopo il lungo corteggiamento del mercato di gennaio quando Hakan era assolutamente fuori dal progetto di Montella. Il club tedesco sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra sostanziosa, superiore ai 30 milioni, considerando i bonus. Allo stato attuale il Milan non ha intenzione di sedersi intorno a un tavolo per valutare e rinunciare al fantasista, servirebbe un’offerta davvero indecente per far vacillare le sicurezze rossonere.