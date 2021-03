Milan, Baresi: «Tomori ha qualità da campione, faremo di tutto per riscattarlo»

Franco Baresi ha parlato di Fikayo Tomori, ma anche delle possibilità scudetto del Milan

Franco Baresi, ex calciatore del Milan e ora vicepresidente onorario del club, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando degli obiettivi stagionali dei rossoneri ed elogiando anche Fikayo Tomori.

POSSIBILITÀ SCUDETTO – «Stiamo a vedere, davanti c’è un’Inter solida e lanciata. Io penso che il Milan debba continuare a puntare al massimo, fa parte della nostra storia. Sappiamo che per lo scudetto non dipende solo da noi, intanto continuiamo a vincere con lo stesso spirito di Firenze, abbiamo dato un bel segnale».

SU TOMORI – «Si sta imponendo con grande determinazione e talento, è arrivato in un campionato che non conosceva e lo ha affrontato senza paura. Sono qualità da potenziale campione, speriamo mantenga le promesse. Faremo il possibile per riscattarlo, anche se ci sono ancora due mesi da giocare e non dipenderà solo dal Milan».