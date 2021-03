Milan, battuto un record sui rigori a favore grazie a Calabria

Il Milan ha battuto un record sui rigori a favore grazie al fallo subito da Davide Calabria nel corso della sfida contro la Roma. Ecco quale

La vittoria per 2-1 sulla Roma non solo ha permesso al Milan di restare in scia all’Inter capolista ma anche di battere un record per quanto riguarda i calci di rigori.

Come riferito da Giuseppe Pastore, Davide Calabria è stato il decimo giocatore diverso del Milan a conquistare un rigore in questo campionato: battuto il record del Genoa 2019-20 (nove).

Prima di lui ci erano riusciti Rebic, Hernandez, Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu, Diaz, Kessie, Saelemaekers e Leao.