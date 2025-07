Milan, Bennacer fuori dai piani di Allegri: futuro in bilico tra Arabia Saudita e Marsiglia

Milan, Bennacer fuori dai piani di Massimiliano Allegri: futuro in bilico tra Arabia Saudita e Marsiglia. Le ultimissime

Il futuro di Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, si fa sempre più incerto. Dopo essere rimasto ai margini del raduno estivo a Milanello e non essere stato convocato per la tournée in Asia e Oceania, il giocatore non rientra nei progetti tecnici del nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera dopo un lungo periodo alla Juventus.

Bennacer, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni, non ha più lo status di titolare indiscusso. Il club di via Aldo Rossi sembra deciso a voltare pagina, e come riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione più sensata per tutte le parti in causa sarebbe una separazione. Tuttavia, la situazione resta intricata.

Sul tavolo c’è un’offerta di circa 10 milioni di euro proveniente dall’Al-Ittihad, club saudita già protagonista di colpi di mercato importanti. La destinazione, però, non entusiasma del tutto Bennacer, che starebbe valutando anche un possibile ritorno in Francia, dove ha già giocato in passato con il Tours e ha lasciato buoni ricordi.

In particolare, si registra un rinnovato interesse dell’Olympique Marsiglia, che avrebbe sondato il terreno per un nuovo prestito. Tuttavia, la proposta avanzata dai francesi sarebbe meno favorevole rispetto all’accordo precedente, e il Milan avrebbe risposto negativamente, ribadendo la volontà di monetizzare l’eventuale cessione.

In questo intricato puzzle di mercato, Bennacer si trova davanti a una scelta non semplice: accettare l’offerta economicamente vantaggiosa dell’Al-Ittihad oppure attendere una nuova proposta europea che possa garantire un progetto tecnico di maggiore appeal. Intanto, il Milan prosegue la propria rivoluzione con Allegri, orientata verso profili più funzionali al suo stile di gioco e meno legati alla gestione precedente.