Milan, Bennacer: «Sono pronto, il mio primo lungo infortunio è alle spalle»

Ismael Bennacer ha parlato del suo infortunio e della grande stagione del Milan

Intervistato dall’agenzia francese AFP, Ismael Bennacer ha così parlato dello spogliatoio del Milan e dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic nella sua crescita: «Zlatan raramente si tira indietro quando deve spronare i suoi giovani compagni di squadra del Milan. Anche se a volte vediamo che urla in campo, è meglio rispetto se non dicesse niente, perché significherebbe che non gli importa ciò che stiamo facendo in quel momento. Lui è uno che ci porta tanto. Con tutta l’esperienza che ha acquisito, cerca di portarci ai massimi livelli, cercando sempre la perfezione. Ci dà molti consigli. Ibrahimovic è diventato un portabandiera di una nuova generazione di giovani talenti».

INFORTUNIO – «È il primo infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo per così tanto tempo, ma ho un buon feeling con i recuperi».