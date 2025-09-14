 Milan Bologna 1-0: successo importante per la squadra rossonera - Calcio News 24
Connect with us

Milan News

Milan Bologna 1-0: successo importante per la squadra rossonera

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

San Siro

A San Siro il match valido per la 3ª giornata di Serie A Juve Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Milan Bologna, valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

MILAN BOLOGNA CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH

Related Topics:

Bologna News

Pagelle Milan Bologna, TOP e FLOP del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 minuti ago

on

14 Settembre 2025

By

Orsolini
Continue Reading

Milan News

Moviola Milan Bologna, l’episodio chiave del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

28 minuti ago

on

14 Settembre 2025

By

moviola
Continue Reading