Milan Bologna, sfottò di tifosi rossoblu e interisti sui social: «Calabria vi ha alzato la coppa in faccia!» - Calcio News 24

Milan Bologna, Calabria “alza la coppa” davanti ai suoi ex compagni rossoneri: arrivano gli sfottò da parte dei tifosi rossoblu (e interisti) sui social

Milan Bologna non ha risparmiato commenti di ogni tipo sui social, soprattutto dopo il successo della squadra rossoblu ai danni dei rossoneri. Nel mezzo anche qualche sfottò riguardante la prestazione dell’ex capitano rossonero Davide Calabria.

Infatti sia i tifosi bolognesi che quelli addirittura interisti si sono messi a prendere in giro il Milan in quanto il tanto criticato Calabria abbia alzato in faccia la coppa alla sua ex squadra.