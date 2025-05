Milan Bologna, i tifosi rossoblu incitano Davide Calabria sui social: «Segna a San Siro! Falli pentire di averti venduto!» - Calcio News 24

Milan Bologna, l’augurio sui social dei tifosi rossoblu per l’ex milanista Davide Calabria: «Falli pentire di averti mandato via!». La situazione

Milan Bologna è praticamente alle porte, e uno degli auguri dei tifosi rossoblu non è solo quello di conquistare una vittoria che alimenterebbe le speranze Champions degli emiliani, ma anche di vedere l’ex Davide Calabria fare una grandissima partita.

Infatti l’ex capitano del Milan sui social è stato “invaso” da tantissimi tifosi del Bologna dove gli auguravano di far “pentire” alla sua ex squadra di averlo venduto. Non resta che attendere stasera.