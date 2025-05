De Silvestri carica il Bologna: «Portare 30mila tifosi a Roma è un grande orgoglio. Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa» - Calcio News 24

De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Milan Bologna

Lorenzo De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia.

SUI TIFOSI – «Mi sento un bolognese, io e mia moglie ci troviamo benissimo. Abbiamo il petto gonfio per il fatto i portare quasi 30mila tifosi. Saranno vogliosi di tifarci in questa finale e per noi sarà un orgoglio incredibile».

SU SINISA – «Sinisa ci ha fatto crescere a livello umano. Io personalmente faccio ancora fatica a parlare al passato e avevo un grande rapporto con lui. Quel fattore umano te lo porti in campo. Siamo giocatori forti con un allenatore forte. Avere 62 punti in campionato con la Champions League e la Coppa Italia è un merito grandissimo. Sinisa ci ha aiutato ad essere uomini forti».

SUL MILAN – «Questo Bologna ha battuto tanti record, quindi quando siamo con la rosa al completo, con gli effettivi tutti coinvolti e concentrati, ce la giochiamo per vincere. Loro sono abituati a questo tipo di partite, ma la Champions ci ha aiutato a capire che quando il livello si alza dobbiamo alzarlo anche noi».