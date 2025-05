Milan Bologna 3-1, Italiano nel post partita: «Fino al pari c’è stato un bel Bologna. In finale dobbiamo comportarci così»

Vincenzo Italiano nel post partita di Milan-Bologna, match di Serie A terminato sul risultato di 3-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico dei rossoblù:

SULLA PARTITA – «Fino al pareggio del Milan c’è stato un bel Bologna, peccato per questo black-out perché non ci hanno permesso di chiudere come avevamo giocato fino a quel momento. Ci siamo fatti trovare impreparati quando hanno cambiato sistema. Abbiamo abbassato la concentrazione e perso ritmo, con questi giocatori non te lo puoi permettere. Analizzeremo questi errori in vista di mercoledì».

VERSO LA FINALE: «Quella dell’Olimpico è la partita più importante del Bologna degli ultimi anni, da questa sera è tutto focalizzato su quello. Dobbiamo giocarla come i 70 minuti fatti oggi, spensierati e tranquilli. Non devi farti prendere dall’effetto Stadio e dai campioni che loro hanno a disposizione. Sbagliare poco e rimanere in partita».