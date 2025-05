Milan Bologna, Joao Felix nel pre partita: «Ogni partita è fondamentale. Bologna? Difficile giocare contro di loro perchè…»

Milan Bologna, Joao Felix trequartista del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Bologna, Joao Felix, trequartista dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Ogni partita è importante per la squadra per dimostrare di cosa siamo capaci. Siamo concentrati su questa partita, poi alla finale ci pensiamo dopo stasera. Bologna? Marcano uomo su uomo a tutto campo. Non è facile giocare contro di loro, se troviamo spazi con i passaggi giusti possiamo liberare le nostre qualità».