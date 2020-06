Milan Bonaventura, addio vicino: ma servono anche i suoi gol per poter risollevare la classifica dei rossoneri

Dal 2014 in maglia rossonera, Giacomo Bonaventura sembra essere vicino all’addio al Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport il contratto è in scadenza a fine mese e la società non sembra avere intenzione di rinnovare l’accordo: la linea è infatti quella di ricercare profili giovani, per poter dare nuova linfa vitale al club.

Uno degli ultimi regali al club rossonero, però, Jack potrebbe farlo proprio contro la Juve. In Coppa Italia, allo Stadium, il centrocampista potrebbe regalare al Milan il sogno finale. Poi sarà addio, ma soltanto a fine stagione.