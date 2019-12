Milan, Jack Bonaventura racconta il suo 2019 – VIDEO

Milan, Jack Bonaventura racconta il suo 2019: dall’infortunio al ritorno in campo, i retroscena del centrocampista rossonero

Un 2019 ricco di emozioni, per Giacomo Bonaventura. Quella che si conclude per lui, d’altronde, non è certo stata un’annata banale: dalla lunga degenza dopo l’infortunio al ginocchio fino al liberatorio ritorno in campo.

Il centrocampista del Milan, così, si racconta e racconta il suo anno. «Mi dicevano che sarei tornato più forte di prima, quando ho ripreso ad allenarmi con la squadra ho capito che sarebbe stato davvero così».