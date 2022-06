Milan, Botman vede solo rossonero: si mette di traverso tra Lille e Newcastle

Calciomercato Milan: Botman vuole vestire la maglia rossonera e ha rifiutato il passaggio al Newcastle che aveva offerto di più al Lille

Come riportato La Gazzetta dello Sport, nonostante la ricca offerta del Newcastle al Lille, Sven Botman continua a preferire il fascino dei colori rossoneri.

L’offerta del Milan da trenta milioni sembrava soddisfare le pretese del club francese, il Newcastle e poi altre pretendenti dalla Premier League rischiano di far saltare il matrimonio ancora prima del sì. Botman però si è promesso ai rossoneri: è di traverso nell’affare tra Lilla e Newcastle, che per la portata della proposta economica avrebbe avuto la strada spianata. Per il Milan Botman è al primo posto. Per l’olandese il Milan è in testa alla classifica di gradimento.

