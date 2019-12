Milan, bufera Rafael Leao: fuma in discoteca dopo la disfatta di Bergamo – VIDEO

Bufera intorno a Rafael Leao: l’attaccante del Milan è stato pizzicato sui social mentre fumava in discoteca dopo la disfatta di Bergamo

Bufera in casa Milan. Rafael Leao è stato pizzicato sui social in discoteca nella notte seguita al ko pesantissimo di Bergamo, come riportato da MilanNews.it.

Non solo: l’attaccante, in campo titolare contro gli orobici ma mai capace di incidere, è stato immortalato mentre fumava. Non una bellissima immagina che fa l’eco al like su Instagram di Kessiè alla foto di esultanza del Papu Gomez. Nel pomeriggio è arrivata la smentita dell’attaccante: LEGGI QUI LA SMENTITA DI LEAO.