Milan, buone notizie per Pioli: niente di grave per Tonali

Sandro Tonali è uscito malconcio dalla partita contro l’Udinese, ma per il centrocampista del Milan non dovrebbe essere nulla di grave

Buone notizie provenienti dall’allenamento odierno del Milan oggi al centro sportivo di Milanello: Sandro Tonali, uscito anzitempo contro l’Udinese ieri sera, si è sottoposto ad una seduta di massaggi ed esercizi per risolvere la contrattura muscolare.

Il centrocampista dovrebbe essere a disposizione di Pioli per la trasferta a Verona in programma domenica prossima. Una notizia positiva per il tecnico rossonero che a centrocampo deve già fare a meno di Bennacer.