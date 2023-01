Milan, Calabria: «Supercoppa? Una partita a sé, noi l’abbiamo preparata bene e daremo tutto»

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato in vista della partita di Supercoppa contro l’Inter che andrà in scena domani

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Milan Tv.

PAROLE – «Vincere un trofeo è sempre importante, ti dà fiducia e ti sprona a fare meglio. E’ una partita a sé, noi l’abbiamo preparata bene e daremo tutto ciò che avremo. Siamo qua per vincere. Ricordi dell’ultima vittoria in Supercoppa? E’ cambiato tanto, era un altro Milan. Vincere la Supercoppa sarebbe fondamentale, noi l’abbiamo preparata bene e ci stiamo mettendo tutto ciò che abbiamo per vincere. Sarà una grande sfida, loro hanno giocatori importanti anche in panchina, come ogni derby sarà combattuto fino all’ultimo, mi aspetto una grande sfida».