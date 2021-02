Milan, Calabria: «Vittoria fondamentale. Sogno l’Europeo»

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24

PRESTAZIONE – «Partita fondamentale per noi e per la classifica dopo le ultime partite. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo dato il massimo. Sono contentissimo, è stata una bella partita».

EUROPEO – «È un obiettivo. Da un anno a questa parte stiamo facendo bene. Punto a finire nel migliore dei modi come singoli e come squadra per raggiungere l’Europeo».