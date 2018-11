Milan, conferme dalla Spagna: Vidal è il sogno di Leonardo

Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal è finito nel mirino del Milan di Leonardo. Pronto l’assalto a gennaio, Uefa permettendo

Ci ha pensato l’Inter in estate, lo ha fatto anche la Juventus in questi giorni. Ma nella corsa ad Arturo Vidal, a spuntarla potrebbe essere il Milan. In merito arrivano conferme dall’edizione di oggi del quotidiano catalano “Sport“. Il centrocampista cileno viene usato col contagocce da Valverde e non si è ambientato al Barcellona. Inoltre, l’assalto a Rabiot sembra portare i suoi frutti, e il centrocampista francese potrebbe proprio essere il sostituto dell’ex Juventus.

Ecco che allora il Milan di Leonardo è pronto a fiondarsi sul giocatore classe ’87. La mediana dei rossoneri sarà uno dei reparti da rifondare dopo l’epidemia di infortuni di queste ultime settimane. Biglia sarà ai box a lungo, Bonaventura ha finito la stagione e Bakayoko non entusiasma. Vidal potrebbe essere il giusto compagno di Kessié a sostegno di un trequartista duttile e di fantasia come potrebbe essere il nuovo acquisto Paquetà. Tutto dipenderà però dalla sanzione che la Uefa comminerà al Milan per le violazioni del Fair Play Finanziario. Se il Diavolo dovesse scamparla, ecco che Arturo Vidal potrebbe davvero materializzarsi a Milano.