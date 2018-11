La Juventus è pronta ad esagerare sul mercato. Nel mirino dei bianconeri ci sono Vidal e Manolas ma anche de Ligt e Milenkovic

La Juventus è pronta a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri con innesti importanti, d’esperienza e giovani, tra gennaio e giugno. L’obiettivo prioritario dei bianconeri in vista del mercato di gennaio sembra essere quello di un rinforzo a centrocampo. Il primo nome è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista è in rotta con Valverde e potrebbe lasciare il Barcellona. Il giocatore non ha chiuso le porte a un ritorno in bianconero e sarebbe ben accolto dal pubblico e dai compagni.

La Juve poi vuole rinforzare la difesa e pensa a svecchiare un reparto forte ma anche in là con gli anni, con 4 elementi su 5 over 30. I bianconeri lavorano per strappare alla Roma Kostas Manolas. Il difensore ha un contratto fino al 2022 e una clausola da 36 milioni di euro. I giallorossi vogliono blindarlo con il rinnovo ma devono fare in fretta: la Juve e altri grandi club sono in agguato. I bianconeri seguono altri due profili molto interessanti: Nikola Milenkovic, classe ’97 della Fiorentina, abile a giocare al centro e sulla destra, e anche Matthijs de Ligt, classe ’99 dell’Ajax.