Milan, parla Cardinale: «Costruiremo un nuovo stadio. Perché? Non è per intascarmi i soldi. La competizione qui...»

Milan, Cardinale racconta il momento dei rossoneri e svela i piani per il futuro: dal nuovo stadio alla sfida con la Premier

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, ha illustrato in un’intervista a The Varsity la sua strategia finanziaria e sportiva per il club rossonero. L’obiettivo è ambizioso: riportare il Milan tra le grandi d’Europa, prendendo la Premier League come punto di riferimento.

Cashflow e reinvestimenti

Cardinale ha sottolineato i progressi raggiunti nella gestione economica: «Nei tre anni al Milan siamo stati significativamente in cashflow positivo per la prima volta in 17 anni».

Un risultato che non viene trasformato in profitto personale, ma reinvestito immediatamente nella squadra: «Cosa faccio con quei soldi? Non me li intasco. Li rimetto nella squadra. In questo mercato estivo abbiamo speso più di ogni altra società in Serie A».

Il nuovo stadio come svolta

Un tassello fondamentale della strategia è la costruzione di un nuovo stadio, concepito non come fonte di guadagno privato, ma come infrastruttura decisiva per la crescita del club: «Costruiremo un nuovo stadio. Perché? Non è per intascarmi i soldi».

L’impianto, ispirato ai modelli americani, rappresenta secondo Cardinale l’unico strumento per ridurre il gap con il calcio inglese: «Quello stadio dovrebbe consentirci di trasformare il profilo finanziario del Milan in quello di una squadra di Premier. La competizione non sono le altre 19 squadre di Serie A, è la Premier».

Una visione di lungo periodo

Cardinale ribadisce così la sua filosofia: solidità economica e infrastrutturale al servizio delle ambizioni sportive, con l’obiettivo di consolidare il Milan come protagonista globale.

