Milan News
Milan Roma, i tifosi possono sorridere! La sfida di Serie A sarà gratis su DAZN: il match sarà visibile in chiaro! Tutti i dettagli
Milan Roma in chiaro su DAZN: la grande sfida di Serie A sarà gratuita per tutti i tifosi. Le ultimissime notizie
Per la stagione 2025/26 tornano su DAZN i match di Serie A Enilive trasmessi in chiaro e gratuitamente. Ad aprire il programma sarà subito un big match: Milan-Roma, in calendario domenica 2 novembre alle 20:45, disponibile senza abbonamento sulla piattaforma di streaming sportivo.
La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. L’attesa si scalderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille, per accompagnare i tifosi fino al fischio d’inizio in una serata che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
In base all’accordo sui diritti TV, fino al 2029 DAZN potrà trasmettere in chiaro fino a 5 partite per stagione (su un totale di 380). Nella scorsa annata, 2024/25, i match scelti erano stati: Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve.
Per assistere gratuitamente alla diretta sarà sufficiente registrarsi su DAZN inserendo il proprio indirizzo e-mail: una volta completata la registrazione, i tifosi potranno seguire la partita senza costi aggiuntivi, sia su TV che su dispositivi mobili.
Atalanta Milan, Allegri ha sciolto i dubbi in attacco: scelta inattesa! Spunta un nome a sorpresa, le ultimissime
Fonseca, dalla caduta alla rinascita con il Lione. Questi numeri stanno entusiasmando molto i francesi