Milan, Castillejo: «Sorpresi? Forse lo siete voi, dimostriamo di essere forti»

Samu Castillejo, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’intervallo della gara contro il Verona.

«Sorpresi? Forse era inaspettato per voi, non per noi. Come ha detto il mister ci sono tanti giocatori forti qui ed è un motivo in più per dare il tutto ognuno di noi. E’ quasi un anno che giochiamo ogni tre giorni, la tenuta deve essere più mentale che fisica ma anche a livello mentale stiamo dimostrando di essere forti».

