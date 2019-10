L’esterno del Milan Castillejo ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta contro la Spal – VIDEO Samu Castillejo ha analizzato così in zona mista la vittoria ottenuta dal Milan contro la Spal, la prima del tecnico Stefano Pioli sulla panchina rossonera. A decidere la partita è stata la pregevole rete di Suso su punizione, ma lo spagnolo ha esaltato la prestazione del gruppo: «Tutti volevamo la vittoria. In Serie A non ci sono partite facili», ha concluso l’esterno rossonero.