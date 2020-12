Milan Celtic, i convocati di Pioli: tornano Castillejo e Bennacer

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Celtic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera in Europa League contro il Celtic. I rossoneri che potranno contare sull’apporto di Ismael Bennacer e Samu Castillejo fermi per affaticamento nella scorsa partita.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebić.