Smalling su Roma Leverkusen: «Siamo abbastanza DELUSI, vogliamo riscattarci. Sulla gara contro la JUVE...»

Ai canali ufficiali dei giallorossi, il difensore della Roma Smalling ha voluto parlare della sconfitta contro il Leverkusen.

«Stasera siamo delusi, ma da domani dobbiamo concentrarci sulla partita contro la Juventus perché abbiamo bisogno di punti in campionato, perciò non abbiamo troppo tempo per rammaricarci. Ci penseremo stasera, ma da domani saremo concentrati sulla Juve. Dopo penseremo su come fare il primo gol al Leverkusen. Abbiamo già vissuto situazioni come questa, abbiamo già disputato semifinali e finale, penso che l’esperienza ci aiuterà»