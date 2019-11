Milan, che Diavolo d’avvio: mai così male negli ultimi 78 anni

Milan, che Diavolo d’avvio in campionato: sei sconfitte nelle prime undici giornate, mai così male negli ultimi 78 anni

Una prestazione incoraggiante, almeno rispetto alle recite precedenti, non può essere sufficiente per strappare un sorriso in casa Milan. La sfida casalinga contro la Lazio di ieri sera, infatti, ha regalato di crescita dal punto di vista della prestazione.

A conti fatti, però, i rossoneri hanno incassato contro i biancocelesti la loro sesta sconfitta in campionato dopo appena undici giornate. Un ruolino da record, ovviamente in negati: il club mai aveva fatto così male in avvio da 78 anni a questa parte.