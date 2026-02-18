Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. Sorride l’Inter in classifica, ecco com’è andata

Milan Como 1-1: come è andato il match, valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2025/26

È un recupero di campionato vibrante quello che è andato in scena a San Siro tra Milan e Como. Punteggio fissato sull’1-1, frutto di una gara dai due volti, segnata da colpi di classe, errori difensivi e un nervosismo crescente che ha portato all’espulsione di Massimiliano Allegri.

Primo tempo: dominio Como e la firma di Paz

L’avvio è tutto di marca ospite. La squadra di Cesc Fàbregas controlla il gioco con un possesso palla schiacciante, sfiorando il 70% nella prima mezz’ora. Dopo un gol annullato al 26′ per fuorigioco, il Como passa meritatamente al 32′. A sbloccare il match è Nico Paz: il talento argentino approfitta di un disimpegno errato di Mike Maignan e firma l’1-0. Il Milan prova a reagire, ma trova sulla sua strada un insuperabile Jean Butez. Il portiere del Como si erge a protagonista assoluto negando la gioia del gol prima a Zachary Athekame e poi a Fikayo Tomori, tenendo i suoi avanti all’intervallo.

La ripresa: la magia di Leao e la furia di Allegri

Nel secondo tempo, Massimiliano Allegri cambia volto al Milan inserendo forze fresche. La scossa arriva al 64′: Rafael Leao si accende improvvisamente. Ricevuta palla al limite, scavalca Butez (troppo fuori dai pali) con un tocco morbido e delizioso che vale l’1-1. La partita si infiamma. Fioccano i cartellini gialli e le occasioni da entrambe le parti: Martin Baturina sfiora il palo per il Como, mentre Maignan deve superarsi su un colpo di testa del neo-entrato Anastasios Douvikas. Il finale è incandescente: all’81’ l’arbitro Mariani estrae il cartellino rosso diretto per Allegri. Senza la sua guida in panchina, il Milan sfiora il colpaccio con Christian Pulisic, ma ancora una volta Butez risponde presente. Nel finale ancora Maignan decisivo su Jesus Rodriguez.