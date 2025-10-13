Milan Como, il parere di Marchisio: «Non credo che un viaggio di 14mila chilometri possa giovare allo spettacolo»

Milan Como, l’ex Juve Claudio Marchisio non ha dubbi: «Non credo che un viaggio di 14mila chilometri possa…»

Claudio Marchisio, intervistato da La Stampa, ha espresso con decisione il proprio dissenso sulla scelta della FIGC di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, nell’ottica di promuovere il calcio italiano all’estero.

L’ex centrocampista bianconero ha sottolineato i rischi legati a un viaggio così lungo, mettendo in dubbio la qualità della partita: «Non credo che un viaggio di 14mila chilometri possa giovare allo spettacolo».

Marchisio non ha risparmiato una stoccata al CEO della Lega Serie A, Luigi De Siervo, replicando alle sue dichiarazioni secondo cui i giocatori dovrebbero accettare ogni decisione: «I calciatori devono accettare tutto? Sì, fino a un certo limite. I club e la Lega non sono stati tempestivi in certe scelte».

Con queste parole, l’ex Juventus si è schierato apertamente al fianco di Adrien Rabiot e Mike Maignan, che già nei giorni scorsi avevano manifestato la loro contrarietà alla trasferta australiana.

