Milan-Como, avanza la possibilità Australia: può essere la prima partita di Serie A all’estero, il motivo

Milan-Como, le ultime sulla possibilità di disputare la sfida di Serie A in Australia per un evento che sarebbe storico. I dettagli

Potrebbe essere una svolta storica per il calcio italiano: la sfida di Serie A tra Milan e Como, in calendario nel weekend del 7-8 febbraio 2026, potrebbe essere disputata all’estero, precisamente in Australia. A rivelarlo è The Athletic, per quella che si tratterebbe della prima partita di un campionato europeo a giocarsi fuori dal continente.

L’ipotesi nasce dalla temporanea indisponibilità di San Siro, che il 6 febbraio ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I due club stanno valutando l’Optus Stadium di Perth come sede alternativa. Si tratterebbe di un evento epocale, ma anche controverso: se da un lato il richiamo commerciale è evidente, dall’altro emergono polemiche per il sacrificio imposto ai tifosi locali e per le complicazioni logistiche in un calendario già congestionato.